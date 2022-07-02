非洲大蝸牛危害美國佛州城鎮

能長到8英寸（約20公分）長，像碩鼠般大的蝸牛正危害美國佛州里奇港（Port Richey），迫使整個城鎮隔離。

據《紐約時報》（The New York Times）和《每日郵報》（Daily Mail）2日報導，這些非洲大蝸牛身上帶有肺線蟲（lungworm），能讓人類罹患腦膜炎。雖然位於坦帕（Tampa）北方的里奇港將隔離長達兩年，但和新冠封城不同的是，規定只禁止居民把植物、土壤、庭院垃圾、殘渣碎片，堆肥和建材搬出隔離區。

The dreaded snails — known to invasive-species connoisseurs as GALS — were spotted in June by a gardener in Pasco County, north of Tampa, the first time a population of them has been detected outside of South Florida. https://t.co/pvJzXTEVtl — The New York Times (@nytimes) July 2, 2022

此外，這種蝸牛也在危害環境，不但以超過500多種植物為食，甚至為了補充鈣質，連混凝土等灰泥也吃，對基礎建設有害。

佛羅里達州農業和消費者服務部（FDACS）證實，6月23日發現這些非洲大蝸牛在里奇港市落地生根後，第二天就隔離了這地區。

據美國農業部說，最初是1960年代在南佛羅里達發現這些蝸牛，後來花了近10年，砸下100萬美元（近3,000萬台幣）才將牠們剷除。而這些蝸牛生殖力旺盛，每隻蝸牛都是雌雄同體，1年可產約1,200個卵。

而交配1次後，每隻蝸牛就能產100—500個卵，接著牠們不必交配，每2—3個月就產卵一次。這些蝸牛壽命最長可達9年，由於沒有天敵，因此很難根除。