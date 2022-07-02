一名男網友控訴，上周六22人去居酒屋聚餐，結果店家卻在結帳時才告知「每人低消1000元，還要額外加1成服務費」，讓一行人直接傻眼，因為不是所有人都有點到低消，最後老闆同意將低消降為700元，不過，最後當晚的消費總額仍高達20940元，讓他們痛批這間店很黑，並將去消基會爭取權益。對此，店家也回應，事後多次嘗試聯繫顧客，但雙方未能達成共識，若要走法律途徑，他們將全面配合。

一名男網友日前在臉書社團《爆料公社（官方粉專專屬）》上發文說，上周六去中和一家居酒屋吃飯，結果卻很不愉快。他們一共有22人去該餐廳用餐，大約晚上7點抵達店家，點好餐點以後，足足等了1小時第一道菜才來，讓他們超級傻眼。

男網友透露，結帳的時候就更扯了，店家竟要以每人低消1千元來收費，另外還要加收一成的服務費，店家說是包場價位，但原PO認為，首先他們沒有包場，再者店家詢問他們每人用餐預算時，他們明明就是說500元左右，最後店家才將低消降為700元，但因為他們不知道有低消這件事，所以最後也沒有點到每個人都點到700元。

男網友透露，最後22人的的結帳總金額高達2萬940元，但仔細看菜單的金額與消費金額根本就不符合，讓他忍不住大呼「真的把我們當盤子（台語發音：指好欺負、好骗的人）！」而他為了撫平同行友人的心情，還自己貼了很多錢，後續還要自己去消基會去爭取權益，種種麻煩之下，讓他痛批這間店很黑。

對此，店家也在臉書粉專回應說，當天這組客人起初說只有18個人要來，但最後卻來了22個人，且為了預先準備食材，當初與聚會主辦人聯絡時就說好每人平均消費700元，當日酒水另計，結果結帳時顧客卻對消費金額不滿，事後店家多次嘗試聯繫對方無果，提議將當天未消費的5千元提供給當日顧客日後來店使用的回饋，但雙方未能達成共識，如果要走法律途徑，他們會全面配合。

事件引起網友們關注，不少人驚呼「低消1000/人，有夠黑」、「你是不是頭上頂著盤子，說來盤我」、「這也太扯了吧！」不過，也有網友替店家緩頰說，是不是雙方溝通上有問題，可能當初聚會的主辦人沒有講清楚，所以才導致這樣的局面。