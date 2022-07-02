台北市士林區今（2日）清晨4時許發生一起嚴重追撞車禍。一輛轎車下百齡橋時疑似因車速太快，撞上正在承德路口停等紅燈的休旅車，休旅車被往前推了進50公尺撞到燈桿後才停下，肇事轎車又失控撞上一名騎士後壓在轎車底部，警消到場後，機車騎士已無生命跡象，被撞的休旅車駕駛則呈現昏迷，肇事駕駛不願下車狂喊：「我要去救地球」，整起車禍造成1人死亡，2人輕重傷。

北市承德路一輛休旅車停紅燈時，遭後車高速猛撞噴飛50米，肇事車又輾壓1騎士慘死。(民眾提供)

警方調查，廖姓男子駕駛休旅車下百齡橋要往士林方向，在承德路口停等紅燈，遭到胡姓男子所駕的自小客高速自後方撞擊，導致休旅車被撞飛往前推進了近50公尺，直到撞到號誌燈桿才停下。

但轎車當時呈現失控，又高速撞向右方承德路上，正在停等紅燈的陳姓男子所騎的機車，陳男被撞飛後慘遭壓在底盤下方，當場失去生命跡象，送醫急救後仍不治身亡。

警消獲報到場後，發現肇事駕駛還坐在車內不肯下車，胡言亂語表示：「我要去救地球，我沒有喝酒！」據了解，肇事駕駛情緒相當不穩，經醫院送醫抽血酒測後，酒測值為0，全案將依過失傷害致死罪嫌持續偵辦。