大陸近日兩度以藥物殘留為由，暫停台灣石斑魚輸入。農民林佳新指出，是別縣市的魚掛屏東漁民的名義出貨，而相關機關恐怕早知道，卻放任這種陋習。此說法引熱議，大批網友認為，台灣人不該把方便當隨便，每次出事不檢討自己反而無限上綱成政治鬥爭，拿這套當作「免死金牌」。

針對石斑魚銷大陸遭驗出禁藥，國民黨立委賴士葆曾在臉書披露，根據農委會資料2千家石斑養殖戶只有458家是合法納管的；換句話說，每次出口都有來自未列管的養殖黑戶借殼上船，出事情能追到的就是登記合法的業者，使用禁藥的是未登記的借牌業者，政府根本無法追查。

林佳新6月27日則在臉書指出，借牌的陋習源自於需求的加大，但牌卻沒增多，而需求量變大，貿易商當然到處撈魚賣，所以才傳出別縣市的魚掛屏東漁民的名義出貨；同個貿易商年初已經出過同樣一次包，可惜又被抓包一次。林認為，相關機關恐怕早知道貿易商一直這麼做，卻放任這種陋習當正常，才是真正的問題。而出問題的魚來自哪裡？林則賣關子稱：「你們也別問我了！」

此說法掀熱烈討論，網友湧入林佳新臉書與《中時新聞網》留言：「給方便當隨便」、「反正出事時就說阿共仔欺負台灣人，這說法817會買單的別擔心的……」「台灣食安如何台灣人自己心知肚明，不要每次出事就賴給人家」、「反正有選舉的一天，兩岸牌永遠是蔡政府的免死金牌」、「添加有毒化學品和散播病毒有何兩樣？打死都不會承認的，一定要審慎調查」。