5歲的冠恆和紫妡第一次搭上垃圾車，開心和大家打招呼。（新北市環保局提供）

新北市環保局舉辦「小小清潔隊員」體驗活動，今在「新北i環保」臉書粉絲專頁及Youtube頻道推出「小小清潔隊員」活動紀錄影片，有別於以往參加對象為國小學生的「環保小局長」課程，環保局今年特別邀請學齡前兒童參加清潔隊員日常工作的體驗活動，共吸引了114位家長幫小朋友報名，最終錄取2名5歲孩童，中籤率不到2％。

環保局長程大維表示，會播放音樂鈴的垃圾車對許多小朋友充滿著莫名吸引力，不少清潔隊員收運時，都遇過喜愛垃圾車的小朋友熱情揮手打招呼，更有些孩子表示，長大後想要當清潔隊員開帥氣的垃圾車收運垃圾，為圓滿這些小心願，也為教育下一代清潔隊員工作的辛苦，期盼藉由體驗活動，希望讓小朋友了解守護環境人人有責，並對環境清潔、環境保護有更深一層的體會。

環保局表示，體驗最終錄取平時喜愛跟著家長倒垃圾、見到垃圾車就很好奇的

5歲冠恆和紫妡，這次也特別請直屬隊隊員，運用成人版清潔隊制服手工修改為迷你版制服，並提供反光背心和安全帽，希望讓孩子能身歷其境，全副武裝後儼然成為真正的小小清潔隊員。

活動共有四大體驗項目，分別是垃圾收運、資源回收分類、水溝清淤及撕小廣告，首先帶領孩子認識夢寐以求的垃圾車，在介紹出勤前垃圾車的檢查工作後，搭著垃圾車出發，並親自按下按鈕播放「少女的祈禱」的音樂，清潔隊員也讓孩子模擬垃圾收運，並將垃圾車裝運垃圾的車斗掀開讓孩子一窺究竟。

資源回收分類的體驗，則讓小朋友登上靜止的資源回收車，在清潔隊員的帶領下進行回收物品分類；另外也規劃水溝清淤和撕小廣告的體驗，皆是孩子平時較不常接觸到的清潔隊工作項目，過程中孩子充滿好奇、驚呼連連，且迫不及待地投入體驗。

紫妡媽媽表示，平時都是交付垃圾給清潔隊員的一方，這次陪同孩子來體驗，才知道清潔隊員的工作項目比想像中更多樣，有很多我們都不知道的細節，以後倒垃圾時，一定會繼續帶著孩子們一起和清潔隊員們說聲謝謝、辛苦了！

冠恆媽媽則說，舉辦「小小清潔隊員」活動可以讓年齡更小的孩子接觸到環境保護這個領域，體驗的內容也相當豐富，也能感受到清潔人員的辛勞，希望未來還可以繼續舉辦，讓冠恆的妹妹有機會也可以來體驗，也可以和更多小朋友一起參與。

活動體驗影片已同步發布於「新北i環保」Facebook粉絲專頁及YouTube頻道https://reurl.cc/Yv55Ql，環保局也將規劃持續辦理相關體驗活動，期望拓展環境教育年齡層、向下扎根，未來若有相關活動資訊時，將公布於「新北ｉ環保」臉書粉絲專頁。