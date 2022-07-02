高雄30歲陳姓男子多次用假鈔向吳姓毒販購買毒品，吳男及其友人約陳男談判，過程中雙方發生口角，吳男當街用折疊刀猛刺陳男，另外2名同夥也用棍棒攻擊，陳男因失血過多身亡，高雄地院依共同殺人罪判3人12年至14年徒刑，二審高雄高分院認定3人無殺人犯意，改依傷害致死罪從輕判處6年6月至9年6月不等徒刑。陳男母親另提民事求償，法官判3人應賠436萬餘元，可上訴。

判決指出，去年6月30日清晨4時許吳男、盧男、張簡男同乘轎車外出購物、兜風，途經高雄三民區金獅湖附近時，突然憶起陳男拿假鈔買毒品的糾紛，便謊稱交易毒品誘騙陳見面，謀議教訓陳男，雙方相約大順二路知名連鎖賣場門口碰面。

吳男等人與陳男碰面後，經過短暫交談就一言不和大打出手，吳男直接下車用折疊刀猛刺陳男，其餘同夥也持木棍狂歐陳男，隨後陳男傷勢過重直接倒臥路旁，吳男等3人見苗頭不對趕緊逃離現場，陳男最後因失血過多、腦幹外傷不治。

高雄地院審理時，法官認為張簡明賢等3人僅因小額毒品交易糾紛，便持刀、棍在賣場旁殺人，嚴重動盪社會安寧秩序，依共同殺人罪判吳14年、盧13年、張簡12年6月徒刑。案件上訴二審高雄高分院，合議庭認定吳男等3人並無殺人犯意，改依傷害致死罪論處，分別判處吳男9年6月、盧男8年6月、張簡男6年6月徒刑，全案仍可上訴。

陳母又向3嫌提告民事求償586萬餘元，其中一名惡煞吳姓男子未滿20歲，法官判他們應賠436萬餘元，仍可上訴。