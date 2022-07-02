高顏值人氣星二代歐陽妮妮，踏入演藝圈後推出《腦波小姐》、《六弄咖啡館》等作品，人氣直線攀升，更展開協槓人生經營個人服飾品牌，常在社群網站與粉絲分享日常的她，近來曬出一系列出國旅行的照片，只見她罕見大秀傲人火辣身材，尤其胸前一對巨大車頭燈，讓所有人看得目不轉睛，掀起一波討論熱潮。

歐陽妮妮近來PO出到國外的旅遊照，只見她以咖啡店塗鴉牆當背景，擺出各種迷人POSE入鏡，並對著鏡頭展現招牌甜美笑容，直接電暈一票網友，而她穿著U領剪裁的公主袖短上衣，除了露出胸前大片白皙肌膚，一對傲人車頭燈更是要將上衣撐破，加上一雙修長纖細美腿，這才驚覺身材其實相當有料，她也不忘開玩笑寫道：「縮小腹縮得很辛苦篇，吃太多Nutella 餅乾了」。

網友眼見她罕見大露火辣身材，紛紛留言：「妮妮可以多發限動分享日常嗎，好喜歡你」、「胸前車頭燈好雄偉」、「爸爸有同意發這组照片嗎」、「上面擠得很辛苦」、「好辣喔，都不知眼睛要看哪裡」、「太美了，根本仙女」。

歐陽妮妮與男星張書豪合拍電視劇《腦波小姐》傳交往，至今仍雖未對外正面回應，不過她曾在微博PO出玩狗滾床照，被抓包跟張書豪房間背景相同，此外，她也曾上傳與張書豪在車內的親密合照，雖然立即將照片刪除，但都洩漏出疑似在交往的蛛絲馬跡。