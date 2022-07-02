新北市111學年度國中教師甄選今（2日）上午在三和國中公開進行複試評審委員抽籤，並於「新北學Bar」臉書粉絲專頁直播公開，碧華國中試場抽籤情形也錄影存證，新北市教育局表示，甄選作業公正透明、應考人安心應考。今年度國中教甄一般組共107名缺額，加上首次辦理的實驗教育組14名缺額，共121名缺額，本次複試共429名應考人報名，規模創歷年新高。

教育局長張明文表示，新北市教師甄選一向秉持公平、公正、公開原則辦理，為確保每一位應考人權益，循往例會同政風人員進行複試評審委員分組抽籤，讓應考人也能了解新北市教師甄選作業流程，保障應考人應試權利。

其中，首次辦理的國中實驗教育組甄選有14名缺額，開缺在坪林、貢寮及石門實驗國中，今年有111名應考人通過初試並報名參加複試。

教育局提醒，複試成績將於4日下午8時後公告，複試成績複查可於5日上午9時起至12時止至新北市立明志國民中學申辦，正式錄取名單於6日下午9時後於新北市教師聯合甄選報名系統公告，正取人員應於14日上午11時前持錄取成績單及相關證件至錄取學校完成報到。

而備取人員遞補作業依各校通知時間至錄取學校完成報到，最後遞補截止日期為7月26日。