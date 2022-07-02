櫃檯買賣中心公告111年第3季符合申請上櫃認購(售)權證標的證券，經櫃買中心審核結果，計有精華(1565)等181種上櫃證券符合申請為上櫃認購(售)權證標的證券標準；發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購(售)權證之依據。

根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有143種，較111年第2季新增的公司有：杏昌(1788)、港建(3093)、永昕(4726)、合一(4743)、晶呈(4768)、龍巖(5530)、寶雅(5904)、耕興(6146)、正基(6546)、台康(6589)、廣積(8050)、巨虹(8084)；減少的公司有：正德(2641)、六角(2732)、僑威(3078)、璟德(3152)、倚強(3219)、宜特(3289)、尼克森(3317)、臺慶科(3357)、崧騰(3484)、兆利(3548)、泓格(3577)、歐買尬(3687)、邦特(4107)、太醫(4126)、瑞基(4171)、桓達(4549)、雙美(4728)、亞泰(4974)、美而快(5321)、能率(5392)、高技(5439)、均豪(5443)、智冠(5478)、撼訊(6150)、信昌電(6173)、系微(6231)、驊訊(6237)、紘康(6457)、點序(6485)、九齊(6494)、達爾膚(6523)、長科*(6548)、朋億(6613)、上洋(6728)、九暘(8040)、安國(8054)、翔名(8091)、加高(8182)、金益鼎(8390)、華研(8446)。

在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：正德(2641)、三顧(3224)、宜特(3289)、尼克森(3317)、崧騰(3484)、兆利(3548)、泓格(3577)、歐買尬(3687)、明基醫(4116)、瑞基(4171)、亞泰(4974)、美而快(5321)、高技(5439)、撼訊(6150)、岳豐(6220)、驊訊(6237)、點序(6485)、達爾膚(6523)、上洋(6728)、安國(8054)、翔名(8091)、常埕(8097)、金益鼎(8390)；減少的公司有：和勤(1586)、李洲(3066)、港建(3093)、茂訊(3213)、加百裕(3323)、典範(3372)、漢科(3402)、類比科(3438)、矽瑪(3511)、久陽(5011)、智晶(5245)、金利(5383)、佶優(5452)、上奇(6123)、信音(6126)、茂綸(6227)、互動(6486)、倉和(6538)、全宇昕(6651)、信紘科(6667)、安格(6684)、應廣(6716)、晶采(8049)、東捷(8064)、新漢(8234)、匯鑽科(8431)。