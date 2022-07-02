香港中聯辦今早舉辦「香港社會各界學習宣傳貫徹習近平主席重要講話精神座談會」。中聯辦主任駱惠寧指，中共總書記習近平昨日在港發表的講話，為「一國兩制」行穩致遠指定方向。

駱惠寧表示，習近平講話展現了香港發展的前景，且一錘定音地為香港派下定心丸；而且中央對特區有全面管治權，維護國家安全是「一國兩制」的最高原則。

駱惠寧指出，政權牢牢掌握在愛國者手中，是長治久安的要求，而習近平的講話，指出了香港與國家的基本利益是一致的。