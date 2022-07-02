迎接暑假第一個周休假日，恆春旅宿業者訂房暢旺，直呼好久不見這榮景，警方則統計，2日上午9時至10時，台1線水底寮路段南下車流達到每小時2400餘輛次，比起以往周休假日同時段，車流約多出200輛車次。

警方也預估，3日下午4時至8時起為北返車流高峰時段，屆時將視車流狀況執行號控或調撥車道，以疏導台1線車流。

警方呼籲，駕駛朋友們行經車多路段時，應減速慢行並配合現場員警的疏導指揮，勿有超速、闖紅燈、違規行駛機慢車道及酒駕等違規行為，共同維持交通順暢，平安度過快樂的暑假。