中國大陸以藥物殘留為由，禁止進口台灣養殖石斑魚，高雄市長陳其邁與農委會主委陳吉仲昨天共同前往高雄市永安區，傾聽石斑魚養殖業者、漁會、水產加工及漁民團體的心聲，陳其邁上午視察大樹區舊鐵橋溼地公園時強調，政府非常積極協助漁民，一方面開拓市場，二方面協助打銷國內通路，包括營養午餐、通路商像全聯、電商平台，及包括團膳等等，來解決漁民的問題。

陳其邁強調，昨天賣石斑魚，今天到大樹來賣鳳梨，這都是市府的工作，上山下海，務必要把農漁民照顧好，市府也會充分跟中央合作，包括昨天也特別提到一些擴展國際市場，因為擴展國際市場，不是像以前外銷中國市場的貨運搬運，必須可能要有冷凍輪切等等這些冷鏈加工的處理，漁民朋友較擔心現在處理的量能，在冷凍輪切的處理量能是不是夠，收購的價格還有在整個石斑魚的生態鏈，雖然在養殖部分占台灣大概1／4到1／3左右，但是石斑魚苗部分，全台灣大部分都是在林園，所以就會牽涉到上下游產業怎樣能夠把它顧好。

陳其邁說，除了在穩定價格、拓展多元市場、建立完整冷鏈系統外，下周他也會到林園直接跟石斑魚苗栽的養殖業者，大概有100至200家左右業者，和他們座談，希望能夠在源頭部分，知道怎樣照顧好漁民，做好管理，所以政府是非常積極，除開拓市場，也協助打銷國內通路來解決漁民的問題，所以昨天在永安，漁民都非常肯定政府的努力，在地方的部分，市府也加碼魚苗的補助，也如期的在進行，希望能夠在漁民碰到困難時，能全力幫他們。

此外，對於新冠肺炎疫情逐漸趨緩，陳其邁強調，市政不能停，仍然要努力的打拚，因此市府除了運動中心的擴建，捷運動工，到在生態、地方所關心的建設，都要用力把家園建設好。

陳其邁表示，大樹是一個非常好的地方，是高雄的花園，因此今天特別來為第一線的志工加油打氣，今天大樹區所有的里長都來了，代表在拚市政的時候不分藍綠，只要對地方有利的事情，市府一定全力的來做。