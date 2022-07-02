迎接暑假第一個例假日，台東熱氣球嘉年華今天登場，20顆熱氣球齊飛非常壯觀，會場湧入逾1萬5000人次，是去年5月初疫情爆發後，首現旅遊人潮，這2天台東旅宿住宿率超過7成。

雖然雙颱形成，台東縣政府和熱氣球飛行團隊評估，確定今早天候允許飛行，為了不負眾望，今早如期舉行開幕。

台東熱氣球嘉年華2日登場，會場湧入逾1萬5000人次，這2天台東旅宿住宿率超過7成。（圖/ 中央社）

昨天晚間遊客開始湧入台東，有人迫不及待在台東縣鹿野鄉高台大草原熱氣球活動場地搭帳篷，選定最佳視角。清晨4時遊客陸續進入會場，6時開幕前大草原已擠滿人潮。

而美國在台協會（AIT）高雄分處長禹道瑞（Mason Yu）、德國在台協會（GIT）處長許佑格（Jörg Polster）、日本台灣交流協會高雄事務所長小野一彥也應邀參加。

台東熱氣球嘉年華2日登場，台東縣政府交通及觀光發展處表示，粗估2日進出會場人次在1萬5000至1萬8000人次，預估往後會有更多旅遊人潮湧現。（圖/ 中央社）

台東縣長饒慶鈴致詞表示，今年熱氣球嘉年華活動邁入12年，比起前2年疫情最辛苦的時候堅持舉辦熱氣球，為台灣帶來正面力量，今年主題是為台灣加油，今天總共有20顆熱氣球亮相。

會場許多遊客都是年輕父母帶著小朋友出遊，以自由行散客居多。台東交通及觀光發展處長余明勳表示，粗估今天進出會場人次在1萬5000至1萬8000人次，預估往後會有更多旅遊人潮湧現。

台東縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭接受中央社記者訪問表示，開幕相當成功，將近20顆熱氣球一起升空非常壯觀，遊客也反映很棒，整體住宿率約7成，因目前部分旅宿還有優惠措施，訂房正是時候。

台東縣交觀處表示，陸續有近40顆國內外熱氣球在鹿野高台展開為期45天的熱氣球派對，除了全球唯一、台東限定的HELLO KITTY球、超高人氣的台北熊讚等台灣熱氣球外，更邀請20顆來自世界各國的造型球，週週都有新球登場，包括日本的熊本熊球及養樂多超人，美國的獨角獸球及老虎球，巴西的耶穌球及巫婆球等。（編輯：郭諭儒）1110702