一名蘇姓男子見一名國一男生上學時，見他體格健壯，假藉做問卷將他攔下，還表示自己學畫畫表示需要拍照，要求國中生掀起上衣給他看，還問「有沒有腹肌？」接著就上下其手，狂摸國中生胸部和下體。蘇男在審理時達成和解賠償，國中生的母親也同情他有病史，請求法官輕判並輔助他接受治療，一審依加重強制猥褻罪判蘇男3年4月徒刑。

根據判決，蘇男於民國109年5月某日，在苗栗某處路口，向當日穿著學校制服、正騎著腳踏車上學的國一男小明（化名）攀談，假借做問卷調查，將他帶往光復路旁小巷內。要求他掀開上衣供其拍攝，接著先要求解開褲子，再徒手撫摸小明胸部及下體，小明嚇得以上課為由逃離現場，並於到校後告知其班導師，班導師隨即通報後逮捕蘇男。

小明陳述，「蘇男一開始時有說要採訪我，身高、體重是進小巷子後才問的；當時他有幫我調整褲子，接著直接摸我下體，並持續1分半鐘，一手摸下體、一手摸胸部，過程中我有往後退，也有說不要，但是被告還是持續摸；被告在觸摸我下體時，還有叫我閉眼睛、身體放鬆。」

但是蘇男辯稱：因為自己在學畫畫跟修圖，所以才會要求小明跟我去小巷內拍照，過程中幫他調整姿勢時有碰到下腹部，又因他站不穩有碰到胸部，但沒有對他猥褻。」

蘇男辯護人也表示，小明身高170公分、體重57公斤，比蘇男壯碩，若蘇有對小明猥褻行為，依照其等體型及地點，大可直接離開或呼救，絕對可以逃離現場」

法官審酌蘇男一逞性慾，以違反小明意願之方式而對其為猥褻之行為，致他在人格發育成長之重要階段，飽受身心創傷，造成一輩子難以抹滅之陰影，嚴重妨礙身心發展，損及日後其對於兩性關係及家庭觀念之認知。

法官也認為，蘇男願意和解賠錢，小明母親也同情蘇男處境，請求法官從輕量刑並輔助蘇男治病，因此依加重強制猥褻罪判他3年4月徒刑。可上訴。