轉眼之間已經邁入下半年，時序進入7月第一周，清水孟國際塔羅小孟老師特別針對12星座7月上半月運勢提出最新預測，其中金牛座、白羊座要小心情感生變。

▍牡羊座：工作避免衝突，情感避免談錢

牡羊座的朋友們，上半月在工作上容易受到一些意見上的衝突，雖然你的想法很不錯，但總有人不滿意，遇到這樣的情況千萬不要動氣，反而理性應對會有比較好的效果。

在情感方面，有情人者最近與另一半會容易為了一些小事而不開心，尤其是牽扯到跟金錢有關的部份一定要更明確的處理，若是搞的不清不楚反而更容易出現紛爭。

財運方面，容易會有衝動投資的現象，需要三思而後行。

▍金牛座：工作嘗試事物，情感多些關心

金牛座的朋友們，上半月的工作表現讓人印象深刻，而你也非常願意做一些不一樣的突破，像是以前抗拒的模式，最近開始願意嘗試新事物，同事們也很肯定你的工作表現，成為大家的表率。

在情感方面，有情人的金牛朋友們，最近還蠻重視工作的，所以另一半難免會抱怨你沒時間陪伴，還是要平衡一下你們的關係，不要讓對方不舒服。

財運方面，你們對於投資理財總是很小心，但其實可以研究一些保守的標的物來投資。

▍雙子座：工作人際變佳，安排旅行增加情感交流

雙子座的朋友，上半月你的合作關係宮位非常好，讓你在工作上的貴人運變多，以前容易會有一些人際上的問題，如今那些人都能相處融洽，可以趁這個月多與公司的人打好關係，有助於你之後工作。

情感方面，你與另一半已經很久沒有好好的約會，可以安排一些行程出去走走，增進彼此的感情。

財運方面，你想要做一些理財投資，但還是要保守為主，不要自作聰明。

▍巨蟹座：工作出現挑戰，情感互動美好

巨蟹座的朋友們，上半月工作上會有一些挑戰出現，這對你來說可能是前所未有的情況，但你對自己缺乏自信，怕接下這個任務容易會有搞砸的情況，所以你做事總是猶豫不決，你應該要果斷一點，不然拖拖拉拉的工作態度反而會影響你的名聲。

情感方面，有情人者，上半月與另一半會有不錯的互動關係，雖然在工作上有一些小挫折，但另一半總是可以給你溫暖與鼓勵，所以可以與對方多說一些你的心事，對方很願意幫你分擔。

財運方面，很適合了解一些資產配置的訊息，對你的理財會很有幫助。

▍獅子座：工作有氣無力，情感變的冷淡

獅子座的朋友們，最近在工作上總是有氣無力，雖然不是沒有能力，但對於目前的工作會有一種索然無味的感覺，適合多研究一些新的事物，或者去進修也會得到不同的啟發。另外，工作上若有感覺停滯，就需要在生活中多找一些活動來平衡一下心理，以免都泡在工作之中，日子過得了無生趣。

情感方面，有情人的朋友們，你們容易在感情上有一點冷淡的感覺，需要多找一些好玩的活動來增加彼此的感情。

財運方面，你們最近想要的慾望特別多，不要困住自己，該享受時就享受。

▍處女座：工作特別忙碌，情感忽冷忽熱

處女座的朋友們，上半月在工作上會感覺特別忙碌，但忙碌中也要留意一些細項的問題，有時為求效率可能會忽略了某些步驟，這樣的出錯反而會讓你不停的瞎忙。另外，想變動工作的處女朋友們，也可以留意一些新機會，尤其是海外發展的工作更加要把握。

情感方面，有對象者需要與另一半多釐清心中的想法，兩人雖然表面相處很愉快，但總是忽冷忽熱也不是好的，誠實應對感情才會愛的深刻。

財運方面，最近精打細算想要買東西，但其實太過精打細算反而限制財富。

▍天秤座：工作茫然無趣，情感穩定開心

天秤座的朋友們，上半月在職場上會有一種茫然的感覺，雖然目前都有正常的工作在運行中，但內心總有一種不踏實的感覺，也許現在的工作並沒有不好，但好像失去一些熱情，建議你可以回到自己的內心深處，仔細去想想當初心中最想做的事是什麼，若是你想到了就好好去執行，這樣才不會後悔。

情感方面，你與另一半的關係愈來愈穩定，給彼此自由的空間也愈來愈大，信任是最好的陪伴。

財運方面，之前有投資的人最近要注意一下會有風險。

▍天蠍座：工作有志難伸，情感避開爭論

天蠍座的朋友們，上半月對於工作愈來愈有自己的想法，雖然先前會有一種有志難伸的感覺，但上半月對你們來說機會來了，可以高調展現你們的能力，當你愈有企圖心想爭取一些事情反而有機會成功，不要錯過自己想要表現的事，當你願意為這些事做個開頭，後面就會愈來愈順利了。

在情感方面，有情人者與另一半容易為了一些小事而不愉快，但其實都只是說話態度的問題，雙方可能對某些言語有些敏感，建議不要總是去挑戰對方底線。

財運方面，你們的眼光精準，但對於投入多少資金要有限度。

▍射手座：工作備受肯定，情感容易計較

射手座的朋友們，上半月有個大好消息，會有很多讓你開心快樂的事情，你們可以多運用你們的好運氣做一些事；另外，上半月你們的工作備受肯定，想轉換工作的朋友們，也會有好消息。

情感方面，有情人者容易會因為對方不經意的一句話而有所計較，其實不用太在意，有事情說開就好，這樣就不會影響感情。

財運方面，雖然你的運氣不錯，但在理財方面還是要走保守路線比較好。

▍摩羯座：工作壓力變重，情感上多付出

上半月摩羯座的朋友們，會有一些事讓你們覺得壓力變沉重，也許是上司又多了一些新任務給你，但這些可能不是一些太好處理的事，所以會讓你有一些頭痛，雖然工作上也會遇到一些困難，但外界還是給予很高的評價，你只要自然的運作就可以。

有情人者與另一半相處會覺得有一點不公平，因為情人總覺得你比較重視工作而忽略與他的感情，其實沒有那麼嚴重，只要每天給對方一些關心就不會有這樣的問題出現。

財運方面，你們對於金錢很實際，雖然你們很想投資，但其實定存比較適合你。

▍水瓶座：工作目標明確，情感多加溝通

水瓶座的朋友們，先前對於工作上的事情會有一些目標很不確定，如今你想要做的事會愈來愈明確，該是付出行動的時候，若只是光說不練又會將事情停擺耽擱，建議你可與同事們多交流一些工作上的想法，也許你在工作靈感上會有不同的領悟。

情感方面，有情人的朋友，你們與另一半會有一些溝通上的問題，倘若要跟對方溝通想法，還是需要在兩人都是很理智的狀況下說會比較好。

財運方面，你對於金錢的處理總是有點太隨意，要好好審慎運用。

▍雙魚座：工作多加休息，情感價值不一

雙魚座的朋友們，之前在工作上似乎有遇到一些瓶頸，雖然你還是有點釐不清自己要的是什麼，建議先不要急躁，也許休息過後就會找到方向。想變動工作的雙魚朋友們，需要先冷靜處理才是，不要因為一時的想離開而衝動離職，若還沒找到下個方向還是先待著比較好。

情感方面，有情人者與另一半容易碰到一些價值觀上的爭議，雖然都是小事，但兩人容易會有想法上互不相讓的情況產生，建議彼此各退一步比較好。

財運方面，你們對於漂亮時尚的東西很感興趣，但還是要衡量自己的能力才是。