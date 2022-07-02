跟蹤騷擾防制法6月1日起上路至今已滿一個月。新北市警方目前一共受理67件跟騷案，其中有超過半數已經提告，而當中透過手機通訊軟體騷擾為最，占了38件，尾隨騷擾則排名第二。

新北市婦幼警察隊隊長林子翔表示，至今受理的67件跟騷案件中，有39案的被害人直接提告跟騷罪。由於普通跟騷罪屬告訴乃論，半年內可提告，部分被害人報案時則只希望警方先提出告誡，警方目前共核發54張的告誡書。

林子翔指出，目前並未發生持械跟騷的案件，而家暴類型的跟騷就佔了近半數，陌生關係人的跟騷也有37件。另外，觸犯跟騷罪的性別男性佔了8成，女性則佔1成。

林子翔透露，67件案件中異性、同性跟騷皆有，而利用手機通訊軟體騷擾就佔38件，盯梢尾隨則占36件，第三多的是歧視貶抑，占了33件。案例包含被明確拒絕仍多次登門示愛、跟蹤返家以及分手後謾罵恐嚇等。

林子翔說，一件跟騷案會同時伴隨著多種騷擾行為，手機和通訊軟體的普及，造就通訊騷擾的便利性，利用簡訊、line或message，就能達到騷擾人的目的，故通訊騷擾比例才會最高。

警籲民眾若遇跟騷行為，務必立刻報警，也建議民眾下載報案視訊APP，在能力範圍許可下做適度蒐證，後續交由警方偵辦可成定罪證據。

新北市警察局長黃宗仁說，跟騷法上路後，民眾享有生活不被跟騷的權利已獲得保障，呼籲市民守法，在追求過程中絕對絕對不要覺得「只要我喜歡有甚麼不可以」，新北市警方絕對會落實執行新法，保護市民安全。