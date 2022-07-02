升息循環、通膨、經濟情勢改變，消費者暫時收手觀望，六都6月移轉棟數月減7%，年減14.9%，在各都單月表現上，6月台北市月減20.1%，是單月衰退最多的都會，六都當中，台南市是唯一月增的都會，不過同時也是年減最多的區域，其次則為高雄。今年上半年六都買賣移轉數共131,505棟，年減2.2%，整體交易明顯走軟。

在各都單月表現上，6月台北市月減20.1%，是單月衰退最多的都會，台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，主要是北市的買賣移轉熱區，包括中山及內湖，6月量縮明顯，加上台北市推案量相對少，不像中南部能憑藉眾多新案持續交屋撐起量能，導致單月衰退幅度較大。

以去年經驗來看，去年5月19日全國因應疫情升級為三級管制，但移轉棟數真正大幅衰退時間是落在7月份，月減幅度高達3成，而今年4月28日新增確診人數才開始破萬人，以之前的經驗推估，6月已經開始反映疫情擴散的影響，若加上6月升息與股災多重打擊，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德說，接下來幾個月的移轉可能會備受考驗。

今年上半年六都買賣移轉數共131,505棟，年減2.2%，整體交易明顯走軟。永慶房屋研展中心副理陳金萍說，上半年六大都會區建物買賣移轉棟數，僅剩新北市與台中市仍較去年上半年有小幅增長；另觀察歷年交易量可以發現，新北市今年上半年建物買賣移轉棟數仍創9年新高，台中市創近11年來同期新高紀錄，表現最為亮眼。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，政府打房一波接一波，在金管會加強金檢後，房貸條件普遍不如過去理想，今年升息後買方貸款壓力增加，拉長考慮時間，各區交易跟去年相比多數下降，央行啟動升息循環，下半年的交易將持續受到牽制。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，基於兩季可能出現的升息預期，買氣可能持續疲軟，此外，後疫時代工料雙漲，新屋房價下跌不易，買賣雙方在價格認知上容易出現差距，因此拉長物件去化時間，中古雖可能降價，但沒有那麼快，短期榮景難復見。