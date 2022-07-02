「台灣第一名模」林志玲2019年與小7歲的日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA閃婚，今年除夕喜迎寶貝兒子出生，日前發文透露喜迎結婚3周年，並曬出和老公、兒子的牽手照，一家三口幸福模樣令人稱羨，昨(1日)更PO出淡妝照並宣布一則喜訊，讓網友紛紛留言祝賀。

林志玲昨在instagram曬出自拍居家照，只見她略帶淡妝對著鏡頭擺出甜美微笑，手上拿著上架不久的新書，接著像所有人致謝：「謝謝大家支持《剛剛好的優雅》，第五週第五刷，也謝謝讀者們的優雅分享～剛剛好的陽光、剛剛好的午後…Have a great weekend」，看來得知新書銷量開出紅盤的她，心情可說是雀躍不已。

對此，網友紛紛留言祝賀：「我有買來收藏，好喜歡」、「裡面有很多人生高低起伏和未預料事件的應對態度，看得到姊姊的溫柔和堅定」、「剛上市的第一天我就買了，裡面竟然有志玲姐姐的親筆簽名，好貼心」、「謝謝妳給大家滿滿的正能量」、「已收藏，讀完很受用」、「謝謝妳的文字與經歷，暖暖的」。

林志玲新書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》，主要是分享人生經歷及家庭教育，提及父親曾用家書形式教會她「自律、自重、自愛」，其中一篇《Leadership》更成為人生座右銘，她也不忘向所有人喊話：「雖無法改變生命長度，但卻能掌握生命寬度，堅持信念去實踐，讓自己在人生旅途中找到正確方向」，接著強調「自己就是掌握自己人生的主人」。