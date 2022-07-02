遭「翁達瑞」質疑學術不倫 柯志恩7點聲明回擊：不排除提告求償千萬

國民黨徵召前立委柯志恩參選高雄市長後，一名自稱旅美教授的「翁達瑞」昨(1日)在臉書指稱柯涉及「學術不倫」。柯志恩昨晚對此發出7點聲明，強調「學術倫理不容挑戰，人格尊嚴不容抹黑」，為了捍衛個人名譽以及民眾權益，與律師討論後，不排除依法提告，並求償1千萬元，金額將捐給公益團體。

柯志恩表示，6月30才發生綠營側翼，利用政府公開資訊，刻意曲解、抹黑她後；7月1日又利用「翁達瑞教授」的化名，以「學術不倫」的低俗字眼抹黑攻擊，視「學術專業」如「第二生命」的她，是可忍，孰不可忍。

柯志恩的聲明指出，第一，摘要不等於論文：翁達瑞指稱的兩篇論文，主要是針對「摘要」的質疑；第二，升等著作需有在專精領域上累積論文，而非橫空出世，所以發表類似主題的論文是合理的，並無不妥；第三，小學師培當然不是大學師培：翁達瑞所影射的兩篇文章，一篇頁數16頁、一篇頁數31頁，光是發表的篇幅就有如此大的差異。再者，不同的研究時間，不同的研究對象（龍安國小、淡江大學），不同的結論，當然就是截然不同的論文；第四，柯志恩博士論文網路可以輕易查到。

第五，柯志恩學術升等，依照教育部最嚴格的規範；第六，柯志恩在學術、教學、社會貢獻等表現有目共睹；第七，柯志恩所有的著作都經過公開發表，早年數位化並不成熟，後續是否上傳網路，本來就是尊重「刊登的期刊單位」。

柯志恩透露，自己不喜歡興訟，更不願意加重司法機關的負擔，但若綠營側翼持續無端攻擊抹黑，為了捍衛個人名譽以及民眾權益，與律師討論後，不排除依法逕行提告，並將附帶求償一千萬元，將全數捐給公益團體。