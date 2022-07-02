只能說，在雙颱環伺下，對流發展並不侷限在某地，任何地區都有可能。中央氣象局今午一口氣發布12縣市大雨特報；隔著台灣海峽，西部11縣市以及馬祖，都要嚴防強降雨發生。

氣象局指出，受低壓帶影響，易有短延時強降雨，今雲林以北、南投地區及馬祖有局部大雨機率，請民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

台灣目前處在「芙蓉」、「艾利」兩個輕度颱風間，大氣狀況相當不穩定。西部地區接下來6、7天都有下雨機率，迎風面的南部、東南部也有大雨可能。