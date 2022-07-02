新竹一間連鎖教育機構為了幫助偏鄉孩童安排暑期教育，與新竹家扶中心合作，7月起在新竹縣偏鄉地區舉辦全美語夏令營，幫助孩子在趣味中找到學習美語的樂趣。

弋果文化事業公司提供新聞資料表示，近日與新竹家扶中心合作，昨天先前往新竹縣關西鎮東光國小舉辦「與世界弋起學習」活動，透過唱跳、賓果遊戲等方式，讓學童們輕鬆學英語。

弋果文化事業董事長孫瑞芬指出，這次將全美語夏令營課程移師偏鄉，協助孩童拓展學習視野，希望能要扮演教育推動者的角色，也點燃偏鄉希望夢想，讓學童們不因地理關係而使學習資源有所差異，都能用對的方式學好的美語。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，面對教育資源分布不均的問題，感謝弋果持續與社福團體合作，從建立信任、串聯資源到解決問題，讓曾經邊陲的校園得到改變的契機，讓學生透過學習、理解、跨域連結到互動分享等過程，抱持積極熱情的學習態度。

東光國小表示，相較於市區資源多，山區關愛多，東光國小50多名孩子在「不山不市」的環境中成長， 其中高達6成以上是家庭功能相對弱勢的新住民族群，學習過程中甚至未曾見過一位金髮碧眼的外國人，缺乏開口說美語的自信心，這次營隊活動讓學生們建立挑戰自我的勇氣。（編輯：方沛清）1110702