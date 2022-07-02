行政院日前通過「300億元中央擴大租金補貼專案」，預計將在2個月內完成50萬個家戶申請，但多個社福團體指出，從內政部規定的申辦程序來看，限定受理申辦期限（7-8月）、租賃契約影本列為申請時必備文件，光這兩項規定就可能阻擋了特別弱勢的無家者，呼籲應新增「隨到隨辦」機制。

社福團體指出，本次補貼專案「簡化申請程序，放寬所得限制」，固然納入了人均月入達4、5萬元的小資家庭；但對於小資家庭的簡化程序，在關鍵處卻對最弱勢者缺乏彈性，可能使無家者與社會弱勢民眾因來不及備齊申請資料而被排除在外。

社福團體提及，相較於受房東歡迎的年輕小資家庭，包括遊民在內的各種社會弱勢無家者，向來在租屋市場飽受歧視與排斥，尋找租屋的時間經常會超過1到2個月，當政府限定受理申辦補助期限，將會特別不利於年老、身心障礙、遊民、日薪制勞工...等多重弱勢特徵的無家者及缺乏適居空間者，使因社會歧視而無法取得租賃契約的最弱勢人民，再次被政府的申辦時限與文件等規定所排除。

社福團體表示，隨到隨辦在各縣市政府對低收入戶的租屋補助已經行之多年，然而，內政部至今仍執意採用限定期間、一年1或2梯次的申辦規定。這項制度前提，就已經排除了在申請期限之後流落街頭的人，與因受社會歧視而難以在限定期間取得租賃契約的人。何以地方行之有年的成熟作法，在中央政府官員的思維中會如此困難？如果中央行政人力不足，可以與地方政府合作辦理，而非限縮底層人民申請補助的機會。

社福團體呼籲，「300億元中央擴大租金補貼專案」對於社會弱勢與經濟弱勢者，應增加隨到隨辦的申辦方式，使申辦期間延伸到專案預算用罄為止；如果內政部仍不提供隨到隨辦，應容許社會弱勢與經濟弱勢者先登記申請租屋補助、審查補助資格並核定補助額度，待找到租屋處後再遞交租賃契約影本、核發租屋補助金額，或是在9月至12月期間為他們加開租屋補助申辦列車。

社福團體指出，面向社會弱勢與經濟弱勢者的租屋補助申請，內政部應尋求地方政府的合作，包括分擔隨到隨辦的行政業務，或是在300億元中預先匡列各縣市社會與經濟弱勢者的租屋補助預算，以讓中央的政策美意能真正嘉惠到最貧困的人民。