新北市汐止區日前一名80歲的張姓婦人，前往銀行欲匯款54萬，宣稱是要裝修房子，行員察覺有異隨即報警。後續張婦坦承接獲某偵查隊長來電，稱她涉嫌詐騙須匯款處理，還指導如何欺騙行員，在警方勸說下，張婦才知遇上詐騙。

警方表示，張婦6月20日到華南銀行汐止分行，急於匯出54萬元，行員察覺有異立即通報。汐止派出所員警到場後，張婦神情緊張，反覆表示匯款是為裝修家中廁所，經勸說才坦承接獲自稱某分局的偵查隊長來電，稱她涉嫌健保及投資詐騙，若不想被關就得匯款54萬元至指定帳戶。

詐騙集團還指導張婦匯款時欺騙行員，稱這筆款項是家中浴室整修費，並以「偵查不公開」為由，要求張婦務必不得告訴他人，否則恐對其家人不利。警方了解事件原由後，向張婦解說，她才確信遭到詐騙。

汐止派出所所長林建中表示，這是常見的假檢警詐欺手法，且詐騙金額經常數十萬起跳，並常以偵查不公開為由，要求被害人不能告知警方或家人。他強調，不法分子常撥打家用電話，因此若家中只有長輩一人在家，務必提醒告誡，接到可疑電話也要立即撥打電話報警，也可到派出所尋求協助。