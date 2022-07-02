美國體操女將拜爾斯。（美聯社資料照）

美國今年7月又有兩位運動員將獲頒「總統自由勳章」，那是頒給平民的最高榮譽。這次的得獎者是體操女皇拜爾斯（Simone Biles）、前國家女足隊長拉皮諾（Megan Rapinoe），照例由現任總統拜登（Joe Biden）在8日於白宮頒發。

這在美國網路掀起議論，拉皮諾鮮明的政治立場讓她長期受到保守派厭惡。右派美國網友質疑「這位染紫髮的女同性戀不尊重國家，為何可以獲得平民最高榮譽？」拉皮諾在大學一年級出櫃，雖然不是黑人，她仍在國際賽前單膝下跪向美國國歌抗議，她表示：「身為一個美國同性戀，我也能理解這面國旗無法完全保護我們。」

拜爾斯在女子體操界的統治力原先也獲得保守派的尊重，但是她在東京奧運期間心理健康出問題，無預警宣布退賽又大演崩潰戲碼，一些網友對她態度轉變：「她在東京奧運退賽、貶低國家，還搶走隊友的鏡頭，我們要頒獎給她？」

這兩個女人在體壇的成就是十分耀眼的，拉皮諾是2012年奧運金牌、2020年奧運銅牌，兩屆女足世界盃冠軍，獲選過國際足總最佳女子球員（2019年）。拜爾斯手上有奧運4金、世錦賽19金，被公認是美國史上最厲害的體操女將。

總統自由勳章的第一項是表彰「維護美國國家安全或利益的人」，第二是對世界和平有貢獻的人，第三是在文化和公眾領域有傑出成就的人。今年的頒發名單裡還有黑人影星丹佐華盛頓（Denzel Washington）、已故的科技業巨人賈伯斯（Steve Jobs）。