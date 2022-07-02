陳明義主張拆除水泥分隔島，因為這樣的設置反而讓機車更危險。（翻攝陳明義臉書）

重新橋裝設區間測速爭議不斷，不斷沒有有效降低事故，反而使機車族為了顧慮超速，讓行車時必須不斷注意車速，反而更加危險。對此，新北市議員陳明義也批評，政府官員「不要坐在冷氣房裡規劃」，他認為導致重新橋事故頻傳的主因，在於分隔島設置、標線規劃不良，而非超速問題，所以他強烈要求相關單位，在9月底前完全改善，「面子問題不如機車騎士生命財產安全！」

陳明義指出，重新橋利用水泥分隔島來區分快慢車道，這是設計上的錯誤，為了避免機車行駛快車道，利用水泥分隔島來區分車道，可是卻又在分隔島分出3個空間，每當慢車道有事故時，機車又被引導切換至快車道通行，既然如此，為何不直接拆除實體分隔島，改以雙白線來區分快慢車道？

而且水泥分隔島對於機車來說，危險性反而更高，只要機車在閃避前方車輛或突發狀況時，不慎碰撞分隔島，馬上就摔車了，若是改以雙白線取代，可以讓機車騎士有更大的緩衝及閃避空間，另外也便於救護車在執行慢車道救護勤務時，可以不必將救護車停在快車道上。

另外，在機車專用道上劃設了雙白線，等同於將慢車道又再劃分了一次快慢車道，用意是希望腳踏車或慢車可以行駛在雙白線右側，但陳明義說，根據統計資料，腳踏車行駛重新橋的比率僅僅萬分之一，為了這極低的比例劃設雙白線，只要前車速度一慢，後方就會堵一整排，否則就要違規跨越雙白線，這等於是在逼人違規，因此他要求交通局在下周將雙白線塗銷，改以虛線取代。

至於被罵得最兇的區間測速，陳明義說相關單位把面子看得比機車騎士的生命財產安全還重要，因為區間測速的裝設，導致很多騎士在行駛時反而要因為擔心超速而不時分心低頭看儀表板，反而更危險，而且從數據上證明，裝設區間測速後，事故比率並沒有有效降低，裝設至今已經超過20起事故發生，超過20名機車騎士受傷。

陳明義重砲批評，執意要在重新橋裝設區間測速的專家學者根本是「蛋頭學者」，他反問這些人有幾個人在騎機車？只要事故發生就認為是車速的問題，卻沒有看到事情的全貌，他也呼籲相關單位的官員，「不要坐在冷氣房裡規劃」，錯誤的政策就要儘早改善，不要只顧慮面子問題。