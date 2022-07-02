記憶體大廠美光周五（1日）公布財測低於市場預期，並指下半年PC、智慧型手機客戶將持續調整庫存；當天，半導體業者也透露，台積電三大客戶罕見下修訂單，連串利空消息炸出，費半指數重挫3.8%，一掛晶片股又陷入血海，其中台積電ADR崩殺近6%，收在77美元（換算台幣為 458元），從年初高點145美元至今已跌掉46.8%，與1日台北交易股價收在453.5元相較，目前ADR溢價率僅0.9%，顯見美股投資人對台積電後市相對保守。而台股的台積電從688元天價至今已跌掉34%。

周五在經濟數據方面，美國6月ISM製造業指數降至53，低於市場預期的54.9，前值56.1，創下2020 年 6 月以來最低，為兩年來首次萎縮，凸顯美國經濟正在加速放緩。

通膨飆升和聯準會（Fed）激進升息這兩大因素，都加重對經濟衰退的擔憂。此前，已有數據顯示美國第一季GDP萎縮1.6%，而亞特蘭大聯準銀行的GDPNow追踪工具顯示，預計美國第二季經濟產出將再下降1%。

野村證券也指出，美國出現連續二季技術性衰退的風險向上攀升；而美國官方也坦承，經濟衰退可能在第四季發生。

儘管美國經濟數據不如預期，但7月1日也是下半年的首個交易日，美股四大指數漲多跌少，只有費半指數遭空襲。道瓊指數上漲 321點（或 1.05%），收在31097點；那斯達克指數上漲 99 點（或 0.9%），收 11127點；標普 500 指數上漲 39點（或 1.06%），收 3825點；費城半導體指數下跌 97點（或 3.83%），收 2458點。

五大科技巨頭漲跌互見。亞馬遜大漲3.15%衝第一，蘋果和微軟分別上漲1.62%、1.07%，Meta（原臉書）下跌 0.76%，Alphabet（google母公司）小跌0.21%。

記憶體大廠美光（Micron）受到智慧手機、PC等消費性需求減弱衝擊，估本財年第四季（6月3日起）營收為72億美元，遠低於市場預期91.4億美元；而半導體業者傳出，台積電遭三大客戶蘋果、超微和輝達罕見下修訂單，但台積電表示不評論市場傳聞。

費半指數主要成分股淪重災區。應用材料狂殺5.18%最兇猛；輝達（NVIDIA）和超微（AMD）各重挫4.2%、3.66%；高通與德儀均下跌 3.3%；美光下跌 2.95%。而台股ADR全軍覆沒，聯電 ADR跌 3.25%，台積電 ADR慘崩5.81%至77美元，從年初高點145美元至今已跌掉46.8%，反觀台股的台積電天價688元至周五（1日）收在453.5元，跌幅達34%。