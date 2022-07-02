中國駐美大使館1日發布通知，將放寬對美國公民的入境限制，允許其經由第三國轉機入境。近期中國政府已陸續對多國公民作放寬入境安排。

根據最新政策，美國公民只要持陰性檢酸檢測報告，即可申請並獲得從美國或第三國旅行的綠色健康碼。此前，健康碼只授予直飛的旅客。

路透社指出，北京過去的政策旨在最大程度地降低來自國外的受感染旅客的風險，從對中國公民的護照簽發、續簽的限制，到抵達時的嚴格檢疫要求，為國際旅行帶來了障礙。這些限制加上從美國到中國的直飛航班數量有限，導致票價曾飆高至1萬美元。