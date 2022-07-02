位在台北市承德路四段的85度C劍潭店，上月底驚傳歇業；疫情期間不少店家選擇收攤，這家85度C之所以引起討論，是因為老闆在結束營業後掛出16字布條，大動作怒罵房東，讓人側目。

「無良房東惡意坑殺、黑心房東疫情吸血」，85度C劍潭店並沒有好聚好散，而是選擇花錢做布條，16個大字指控房東，害他們生意做不下去。根據《ETtoday》報導，疑似租金談不攏，雙方不歡而散。

這家85度C在當地小有名氣，不少居民會約這見面，里長也說店家常贊助里內活動，如今拉下鐵門不做了，感到可惜。