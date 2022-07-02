賈永婕自疫情爆發後，四處奔波送各種醫療器材，還不忘號召親友出一份力量，被網友封為「防疫女神」，常在社群網站分享日常生活的她，透露原本八月要陪女兒到美國念書，沒想到卻臨時被校方告知課程取消，讓她氣到發文怒批：「實在是太不負責任了」。

賈永婕在臉書曬出與女兒小羽的合照，接著透露女兒申請到康乃爾precollege program，近來已經把行程都規劃好，滿心期待等著下星期搭機出發，沒想到學校忽然發信通知因為人手不足，決定將課程取消，讓她忍不住怒斥：「氣死人了，實在是太不負責任了！怎麼可以這樣！我們所有暑假計畫大亂中」，心情可說是難以平復。

賈永婕女兒接獲校方通知，因為人手不足將課程取消，讓她怒斥太不負責任。(賈永婕的跑跳人生臉書)

對此，網友紛紛留言安慰：「疫情關係，很多地方都人手不足了」、「人生總是計畫趕不上變化，隨遇而安吧」、「危機處理也是很好的學習」、「那就先再另行B計畫囉！放寬心」、「至少小羽還在台灣沒出發，是好事啊」、「一切都是為了更好的安排」、「至少省了飛這一段冤枉路」、「轉個念，可以多陪妳幾天，小孩長大了，這是金錢無法買的幸福」。

賈永婕日前申請成立「永婕美少女慈善協會」，並公布捐款資訊帳號，對於她的善舉，讓不少網友留言要她當衛福部長，她則是搞笑回應：「大家常叫我出來選什麼選什麼，但我都開玩笑說我選里長就夠了」，不過卻有酸民指她「蹭熱度、高調愛作秀」，她坦言聽到這些言論不免會難過，但仍會勉勵自己「不管怎麼樣都要堅持下去」，高EQ回應讓眾人大讚不已。