日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診病例轉增，讓中央強化警戒可能出現的「第7波」疫情，連帶對原本有意在7月上半月實施的振興國旅方案，也可能抱持觀望態度。

日本時事通信社報導，首相岸田文雄原本期待如果疫情狀況許可的話，能在7月上半月實施振興國旅方案「全國旅行支援」；不過，一旦決策判斷有誤的話，恐有加速疫情擴散之虞，因此目前仍傾向密切關注整體疫情發展。

日本內閣官房副長官木原誠二7月1日在記者會上，談到疫情再度擴大時說，「將抱持高度緊張感及警戒感來因應」。

有關「全國旅行支援」，木原對啟動時機點表達審慎評估的態度說，希望再關注疫情發展一段時間。

日本全境新增確診病例從今年2月達到高峰後遞減，不過，受到境內29個都府縣近日新增確診病例已高於前一週的影響，日本政府厚生勞動省專家會議6月30日認為，「已轉為全國性增加傾向」；東京都政府也認為東京疫情「正在再度擴大中」，決定提升疫情警戒等級。

日本民眾接種第3劑疫苗已過了一段時間，多數人免疫能力減弱，加上日本境內病毒株持續被置換為傳染力可能更強的Omicron亞型變異株BA.5，造成目前新增確診病例反轉。

「全國旅行支援」是用來取代2020年底停辦的Go To Travel（去旅行），由中央政府補助民眾部分旅費。重視恢復社會經濟活動的岸田文雄6月15日在記者會上說：「將關注疫情在6月的發展，如果確認有所改善的話，將從7月上半月開始實施。」

不過，目前的狀況是很難認為「感染狀況有所改善」，能否如預期讓「全國旅行支援」上路，政府內部已出現慎重以對的看法。

首相官邸官員說，「正因為目前是大選期間，要做出判斷反而有難度」，所以何時讓振興國旅方案上路，有可能會拖到7月10日參議院完成投開票後才有結論。