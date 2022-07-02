1名網友在《爆廢公社二館》貼出1張警方在高速公路及快速道路匝道口取締違規照片，他不禁發文寫下：「現在是怎樣，準備抓重機？」文章曝光後引起網友們爭論不休：「每個交流道都是警察」、「單純帶風向啦」、「今天要來國道吃星星了」、「請求學長支援」。

近日大型重機車友騎上國道爭路權上國道紛爭不斷，原PO在臉書社團《爆廢公社二館》以「現在是怎樣，準備抓重機？」貼出一張照片，畫面中可見，5名員警在國道3號中埔交流道匝道口，以及國道三號水上系統交流道（82線快速道路）匝道口部署攔截。

照片曝光後，不少網友們紛紛留言：「抓安全帶 1張3000」、「抓酒駕呀！有的人喝到天亮才要回家，想說高速公路只有紅班馬，就碰運氣」、「我以為又有皇族要出巡咧」、「請求學長支援」、「抓違停有那麼認真就好囉」、「單純帶風向啦」、「今天要來國道吃星星了」、「沒差，騎重機的不差那點零頭」。

也以網友無奈表示：「昨晚就有了」、「每個交流道都是警察」、「74往國三，路上昨天下班時，一共3台班馬，還想說班馬應該在國道，怎會在省道，早上上班經過時，還沒撤」、「該抓就抓該罰就罰，違規就違規，有什麼好說的，遵守交通很難嗎，大貨車平路禁行一堆，上國道過地磅的，還不是能遵守」、「爭取權益是好事，但是造成別人不必要的困擾就不好了」。