前警政署長陳家欽提前退休後，引發內政部長徐國勇是否介入警察人事問題，昨徐反嗆警察人事權本屬內政部長。國民黨立委認為，徐違背慣例涉入警察人事是導致此一警政人事內鬥主因，徐人情包袱更勝治安考量也讓人詬病。

國民黨立委葉毓蘭批評，警察人事之亂，源自警界中人為求倖進，猛抱不諳警察專業的綠營派系大腿亂入所致，動輒鎮怒、放話拔官的行政院長蘇貞昌、市長都是共犯。

葉毓蘭說，這是個問責的民主法治時代，有各少權力就必須承擔多少責任，徐國勇如此高調宣示主權，未來有重大治安事件，請內政部長下台，一如當年的前內政部長林豐正為白曉燕案下台一樣，別再推諉卸責。

立法院國民黨團總召曾銘宗表示，徐國勇稱警察人事權屬內政部長法定權責，就法律規定而言沒錯，但警察有8萬大軍，內政部業務龐雜、繁忙，國民黨執政時期，慣例上中高階警政人事仍委由警政署長主導，過往也都相安無事。

曾銘宗說，民進黨政府執政後，除六都警察局長人事由行政院長抓走，選舉出身的徐國勇因人情包袱屢涉警察人事，讓陳家欽難以全數買單，2020年3月還以偽造文書罪移送陳傷害陳領導警察威信，終種下這次人事內鬥原因，徐大傷。

葉毓蘭表示，蔡總統上任以來，執政的民進黨對警察人事介入已不是新聞，民進黨各派系都想安插自己人，使得警察都各憑本事找關係，因為沒找關係就永遠沒機會。

葉毓蘭說，馬政府前警政署長王卓鈞6年9個月任期，馬總統、行政院長、內政部長尊重警察專業與中立，不介人警察人事；反觀現在警察只要到調動時間，民進黨各派系介入傳聞不斷，且不只高階警察，連中階縣市分局長、隊長也不例外。

葉毓蘭認為，警察跟軍人一樣，都很重視職務歷練，所以有建立一套完整升遷序列，民進黨政府對警察人事的干預，還不依照規則破壞制度，嚴重打擊警察士氣。