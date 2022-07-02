疫情改變了消費者的生活習慣，寬頻網路進行遠距辦公、線上學習、遠距診療、線上遊戲、觀影娛樂、電商購物的時間變長，帶動了後疫情時代民眾使用高速寬頻的迫切需求，有鑑於此，中華電(2412)、台灣大(3045)均針對家用寬頻祭出新方案，中華電推出上傳最快速率250M的超高速光纖上網、每月只要1099元，台灣大則結合自家與Google Nest智慧音箱合作的優勢，電信業者拚速度、尬話題，盼藉此衝高家用寬頻升級潮。

中華電最新宣布，推出HiNet光世代「速在必行」方案，提供500M搭配業界上傳最快速率250M的超高速光纖上網，每月只要1099元，申辦再享0元收看6個月Hami Video影劇館或電視館，在現今受到疫情與通膨影響下，中華電打出最高CP值的家庭上網服務。

中華電表示，HiNet光世代提供優於業界最高的上傳頻寬，以500Mbps搭配上傳速率250Mbps，無論是遠距辦公、視訊會議、居家上課、或是上傳雲端備份檔案、影片或照片，甚至網路直播等，都須具備高上傳頻寬，也讓下載速率更快更順暢。搭配「中華電信Wi-Fi全屋通」輕鬆提高全屋訊號涵蓋率，打造無縫隙的穩定網路，現在申辦業界CP值最高的500 M/250M，月繳1099元即可免費升級Wi-Fi 6，搭配App使用，可輕鬆掌握家中無線訊號品質及各裝置連線狀況。

台灣大即日起則全新推出「好速專案+」，申辦「好速成?」或「好速加掛」，再申裝「070智慧音箱聲控電話」服務，即享合約期間「070智慧音箱聲控電話」免月租費、每月加贈國內語音通話費30元優惠(約等於市話可撥打60分鐘)。將「070智慧音箱聲控電話」綁定Google Nest智慧音箱，即可聲控Google Nest智慧音箱撥打或接聽電話，宛如智慧助理。

台灣大從2019年與Google攜手合作銷售Google Nest智慧音箱，作為串聯智慧家電裝置的中樞，至今銷量已突破40萬台，在台家戶滲透率超過4.4%，去年進一步升級智慧家庭用戶體驗，成為亞洲第一家推出「Google智慧家庭通話」(即070智慧音箱聲控電話)服務的科技電信商。台灣大觀察，6成以上智慧音箱用戶對於「070智慧音箱聲控電話」的免持通話、聲控撥號功能，均表達高度興趣。