2日詞曲創作人李泳昌(左1)、羅伊森(左2)將歌曲無償授權給文德宮，文德宮再授權給彰化縣藝術教育協會，10日將登上員林演藝廳演奏。(文德宮提供／吳建輝彰化傳真)

從未有創作經驗的李泳昌說，他長期推廣花壇在地文化，文德宮就是其一，他觀察像是南瑤宮、白沙屯等都有自己的專屬歌曲，因此他心想既然沒人寫他就自己動手來。(文德宮提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣藝術教育協會7／10（日）下午2：00在員林演藝廳，舉辦「創藝」創團音樂會，屆時會把「白沙坑文德宮」的曲子及燈排在員林演藝廳呈現，把文德宮的文化帶到音樂殿堂首演，獻給福德老爺。(文德宮提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣花壇鄉創立於康熙年間的白沙坑文德宮，是國內唯一頭戴烏紗帽的土地公，在地青年李泳昌、羅伊森耗時兩年半打造文德宮主題曲《白沙坑文德宮》，將烏紗帽、百年燈排入歌，輕搖滾的曲風為文德宮注入全新活力，下周更將登上員林演藝廳舞台展演，希望將歌曲獻給福德老爺。

花壇白沙坑土地公廟文德宮，因獲得清道光皇帝御賜狀元烏紗帽、敕封翰林，成為全國唯一頭戴官帽的福德正神，而文德宮百年迎燈排活動，更是國內僅存的傳統民俗文化活動，2日詞曲創作人將歌曲無償授權給文德宮，文德宮再授權給彰化縣藝術教育協會，10日將登上員林演藝廳演奏。

從未有創作經驗的李泳昌說，他長期推廣花壇在地文化，文德宮就是其一，他觀察像是南瑤宮、白沙屯等都有自己的專屬歌曲，因此他心想既然沒人寫他就自己動手來，2020年某日他靈光乍現，花了2天就把歌詞寫出來，後來因緣際會認識玩樂團的羅伊森，才將歌曲打造出來。

無二樂團主唱羅伊森說，同為在地青年的他深深被李泳昌感動，沒有猶豫就接下這份任務，便開始投入歌曲編寫、歌詞修飾等工作，過去像南瑤宮、白沙屯都是媽祖，歌曲比較柔和，但文德宮是戴官帽的福德老爺，因此用搖滾的曲風，並加入Rap，讓人感到熱血沸騰，帶來全新的活力。

白沙坑文德宮主委李錫圭表示，感謝李泳昌先生及羅伊森先生長期關注花壇在地文化，這次將文德宮特殊的節慶文化與傳統信仰，融入現代潮流，以搖滾的風格來打造文德宮的主題曲，還精心拍攝ＭＶ讓世人欣賞，相信未來能透過這首歌，將全台唯一戴官帽的福德老爺，與全球僅有的迎燈排文化，傳遞到全世界去。