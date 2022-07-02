大陸男演員劉伯勛昨(1)日驚傳因心肌梗塞去世，享年41歲，圈內好友劉天佐也發文證實，表示劉伯勛經搶救過後，仍不幸於清晨永遠離開人世間。據悉他生前曾演出多部農村主題的電視劇，有穩定戲可拍，也擁有幸福美滿的家庭，還有2位年幼的小孩需照料，如今突然傳出猝死消息，引起眾人一陣鼻酸。

劉伯勛經常出演農村主題作品，外貌因而被不少大陸觀眾所記下。(圖/微博)

劉伯勛一生投入表演工作，演出的作品有《綠蔭下的紅塑料桶》、《女人當官》、《月是故鄉明》，而被大陸觀眾熟知，卻突然得知他猝死消息，使好友劉天佐難過哀悼表示，「我的老戰友劉伯勛因心梗搶救無效於今晨永遠的離開了我們，享年四十一歲。再見了老戰友，記得我們黑土地上同喝過一碗高粱酒」字句間透露內心的不捨。

劉伯勛工作再忙也注重陪伴孩子，非常享受陪伴孩子玩鬧的時光。(圖/劉伯勛 抖音)

根據了解，劉伯勛生前有兩項愛好，分別為喝酒和運動，就連社群上的最後一條動態，都是在向大家炫耀買了新球鞋，可惜沒來得及穿上和小孩運動；另一方面，注重親子互動的他，日前也曾上傳兒子把玻璃瓶，當作麥克風開唱的影片，這曬兒的舉動讓他沉醉在歡樂的氛圍，而他還有位7個月女兒才剛出生，可惜終究沒能看完兩個孩子長大的模樣。

大陸演員季東燃(左)和李崇霄，分別以37歲和51歲的年紀突然離世。

事實上，近日大陸娛樂圈有多位年輕演員，才取得一點演藝成就便突然去世，包含37歲男演員季東燃曾出演《笑傲江湖》，便疑似因心臟不好去世，至於51歲的李崇霄則曾出演《武則天》，同樣被推測心臟出狀況，如今再添一位41歲劉伯勛因心肌梗塞過世，再度令大家感嘆人世間的變化無常。

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