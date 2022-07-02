蝦皮購物的未來實驗室CleanChariot 殺菌戰車，原價2475元，優惠價1980元。（蝦皮購物提供）

紫外線殺菌燈最近也在電商上熱銷，因此在夏日病毒、細菌更容易滋生的季節，各電商也推出相關優惠，據蝦皮購物觀察，與去年同期相比，紫外線殺菌燈等商品需求出現雙位數成長，除一般具除螨、殺菌功能的紫外線消毒燈以外，主打更安全、方便的智慧人體感應熄燈、語音提示或是遙控功能的機種，更是備受消費者青睞。

PChome 24h購物的小倉Ogula 100W大型紫外線消毒燈，原價5999元，今日（4日）限時特價2500元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物也觀察到，近一周消毒燈銷量比去年同期增加約2倍，當中以家用紫外線消毒燈詢問度最高，同時也建議消費者可選購擁有複合型功能的機型，如聲控提醒或是遙控功能等安全功感為佳，以避免過度曝曬於紫外線中，使用起來更安心；31日前照明全館滿額登記抽500 P幣、指定品牌最高回饋10% P幣。

Yahoo奇摩購物中心的Beauty life紫外線消毒殺菌燈 UVC殺菌燈，特價1099元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩超級商城的baby house 紫外線除蟎器，特價980元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

在Yahoo奇摩購物上，近期紫外線消毒燈熱銷成長也近3倍之多，主要以臭氧和UV-C雙效殺菌機種，或是小巧輕便且可攜式的UV-C殺菌機最為熱銷，還有像具備臭氧，可去除甲醛、異味的「Beauty life 紫外線消毒殺菌燈」也備受消費者青睞，另外可防蛀、防黴、防腐等多功能的紫外線機種，以及安全無副作用的器具也是消費者的選購重點，像適合過敏兒的「愛兒房紫外線除蟎器」，除了具紫外線殺菌、除溼功能以外，還能當作吸塵器使用，一機多用最適合精打細算的小資族。

momo購物網的TECO東元85L紫外線四層烘碗機，原價5990元，獨家活動價4390元。（momo購物網提供）

momo購物網的ATake紫外線殺菌燈，原價859元，獨家最低活動價528元。（momo購物網提供）

momo購物網上除了一般的紫外線殺菌燈以外，消費者對於餐具、寢具等接觸性高的用品清潔亦相當重視，帶動了具有紫外線功能的烘碗機、塵螨機熱銷，像是UV紫外線抗菌塵螨機、紫外線四層烘碗機等，現均享優惠。樂天市場站上觀察到自4月下旬以來，紫外線消毒、紫外線殺菌等防疫商品，瀏覽人次相較第一季增加近50%，在銷量部分也約有38%成長，站上最熱銷的「小倉Ogula大功率紫外線雙燈管消毒車」及「59S LED紫外線消毒器」，相較去年同期也有30%銷量成長。

樂天市場中胡同里小鋪的小倉Ogula大功率紫外線雙燈管消毒車，原價4850元，特價3880元。（樂天市場提供）

樂天市場中安琪兒婦嬰百貨的59S LED紫外線消毒器，原價2490元，特價2380元。（樂天市場提供）

遠傳friDay購物表示，隨著本土確診案例數從4月起升溫，帶動全站防疫、消毒商機，其中不用化學藥劑也能輕鬆消毒的紫外線燈，銷售量瞬間狂飆、較去年同期達翻倍成長，連月熱賣下，6月起已造成部分熱銷商品缺貨，而現更針對多款隨身型殺菌燈推出買1送1促銷，方便民眾可以隨時消毒周邊物品。

遠傳friDay購物的UVengers UV1 紫外線輕巧智能除菌棒 2支，原價7000元，現特價3888元。（遠傳friDay購物提供）