在表明福斯將繼續經營新疆工廠後，德國福斯汽車首席執行官赫伯特·迪斯（Herbert Diess）近日批評德國政府的中國路線，認為其低估中國對德國繁榮作出的貢獻。他指出，如果與中國脫鉤，德國的情況「看起來將完全不同」，經濟增長、繁榮和就業機會都會受到影響；認為如果沒有與中國的業務往來，通貨膨漲將進一步加劇，因此需要更多對話。

據德媒報導，德國《明鏡週刊》6月30日刊登對迪斯的採訪，他強調中國市場對德國經濟的重要性，表示在德國，人們嚴重低估了中國給德國繁榮帶來的貢獻。

根據觀察者網報導，上個月，德國經濟部宣布由於新疆「強迫勞動」與「大規模拘禁」等因素，決定不為一家德國公司在中國的項目提供擔保。有消息指稱，這家公司就是福斯汽車。

福斯汽車也隨後證實，已向德國經濟部提交在中國的投資擔保申請，但尚未收到該部的正式決定，「當然，拒絕是一個可能的結果。」

迪斯隨後對此事做出回應，表示福斯將堅持繼續經營在新疆的汽車工廠，並強調「福斯與（中國）上汽集團在新疆的合資工廠有助於改善當地人的處境。」

在接受《明鏡週刊》採訪時，迪斯也再度回應新疆問題，表示公司的新疆工廠成立於2012年，「我一直關注著這裡（新疆工廠），並派了許多經理過去，以確保那裡的一切都井然有序」。時至今日，他認為應該留在那裡，因為撤出的選項沒有任何用處。

迪斯也承認自己還沒有親自去過福斯新疆工廠，但計畫儘早與中國業務負責人布蘭德斯塔特（Ralf Brandstatter）一同前往。

被問及「如何確保人權在工作中不被侵犯」時，迪斯表示，自己每年都會從合資夥伴那裡得到幾次這方面的資訊。最近一次就此問題交流是在上周。有30％少數民族在（新疆）工廠工作，在那裡有法律保障，有祈禱室，可以確保那裡不存在強迫勞動。