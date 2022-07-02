紫外線殺菌燈固然對於居家防疫有幫助，但使用時也要相當小心，像飛利浦就提醒民眾，紫外線殺菌燈應在無人、無動物的環境下使用，因紫外線光照可能會引起皮膚紅腫、疼癢、脫皮、以及眼結膜損傷引起的電光性眼炎等問題，所以應在開燈前離開房間、燈停止工作後再進入房間，同時也應切記勿以裸眼直視發光燈管。

另外因紫外線對有機物有分解作用，長時間照射可能會導致被照射物體表面變色，因此服飾品、字畫等貴重物品就要避免直接照射，在殺菌結束後，也有可能會聞到類似太陽曬被褥的味道，此時就建議開窗通風10-15分鐘，使用時也應保持燈管表面潔淨，建議每2周以柔軟乾淨的無棉布，沾取少量酒精擦拭燈管表面進行定期清潔。

當不使用時也應妥善保存紫外線燈，避免兒童觸及，同時應預防撞擊和強烈震動燈管，以免燈管碎裂，若燈管有破損狀況，也應立即切斷電源，並在專業人員的指導下更換原裝品牌燈管，而破碎的燈管亦應按照有毒有害垃圾回收。

家電達人486先生亦建議消費者，在選購時應檢視頁面上的產品規格作為參考依據，以適合空間使用的單座紫外線消毒燈來說，標示為UV-C才能達到殺菌效果，而瓦數越高、適用坪數也越廣，一般來說UV燈管照射的範圍較全面，消毒效率會較LED燈泡為佳，但兩者皆可產生紫外線達到抑菌功效。

同時更建議挑選內建「自動感應關閉」設計的款式，雷達偵測到有人體或是寵物靠近即自動停止，同時含遙控器或延遲啟動功能的機型更可列入優先考慮，讓人或動物安全離開後才啟動消毒，同時電源線是否符合安規認證、機體及燈管是否有保固，都是選購要點。