蔡英文總統今出席乙未保台戰役127周年紀念活動。（蔡明亘攝）

平鎮乙未公園今設有14000朵紅玫瑰，向英靈致敬。（蔡明亘攝）

客委會首度在平鎮乙未公園舉辦追思活動。（蔡明亘攝）

今年為乙未保台戰役127周年，為追思先民烈士，今在桃園市平鎮區1895乙未保台紀念公園舉辦中樞紀念儀式。除以客語詩歌悼念外，蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、客委會主委楊長鎮等人也在紀念碑前一一獻上玫瑰花，向英靈致敬。另蔡英文也致贈藍地黃虎旗，由安平鎮之役湯家後代池俊鑑代表領受。

蔡英文表示，乙未戰爭是台灣史上規模最大的護台戰爭，除義勇軍在前線作戰，也有鄉親提供後勤資源，團結保護家園。今年為乙未戰爭127周年，感謝在戰役中守護家園、犧牲生命的各族群先烈，祂們是歷史上首批為保衛台灣、自主決定台灣命運而犧牲的人，也是永遠緬懷的國殤。

蔡英文說，乙未精神不僅象徵客家人為保家衛國，勇敢反抗的硬頸精神，也告訴大家守護國家安全是每個人的責任，乙未公園就是為了紀念這場戰役而興建，除傳承客家歷史文化，也提醒後人團結的重要性。

客委會往年均在彰化八卦山舉辦紀念活動，桃園平鎮1895乙未保台紀念公園於去年底啟用。楊長鎮提到，總算有一處國家級的紀念場所來追思先烈，乙未公園已成本土文化代表之地。他也說「對先烈的勇氣感到敬佩，我們的祖先就是這麼硬頸，要永遠記得有他們的努力，才有現在的家園」。

楊長鎮說明，追思現場設有14000朵紅玫瑰，向14000位犧牲的英靈致敬，希望往後每年都能在此舉辦隆重的紀念活動。鄭文燦則說，公園內的乙未之環象徵穿越歷史斷層、族群團結合作，共同保護土地的精神，127年前的故事就在我們腳底下，是最好的鄉土歷史教育，這座公園也成桃園文化地標之一。