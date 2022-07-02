總工程預算28億840萬元的「金門水頭港大型旅客服務中心」新建工程截至今年6月30日，預定進度22.92％，實際進度23.99％，進度超前1.07％。楊鎮浯縣長今天主持岸間廊道鋼構上梁典禮，肯定施工團隊克服困難全力以赴，期待這座代表金門門面、台灣門戶，做為「小國門」的通關大樓，如期如質在2024年完工啟用。
水頭港大型旅客服務中心新建工程在2011年立案展開，歷經國際競圖解約和重新設計各1次，並先後流標10次，迄2018年底第11次才決標，由啟赫營造取得承攬權，並在同年11月中旬由前縣長陳福海主持開工典禮，原定2021年下半年完工啟用。
但2020年3月卻傳出啟赫營造因為周轉不靈，無法正常履約，業主金門縣港務處斷然終止雙方契約，7月重新開標又流標2次，迄11月底第3次才決標由永青營造公司獲選為最有利標廠商，12月28日繳納履約保證金，12月31日完成簽約，並在2021年3月復工，預定2024年1月竣工。
今日上午舉行岸間廊道上梁典禮，縣長楊鎮浯與出席的行政院金馬服務中心執行長翁明志、交通部航港局副局長劉志鴻、永青營造曾國進董事長及地方各界來賓焚香祝禱後，起升鋼樑定位，祈求結構穩固、工程平安順利。
楊鎮浯說明，目前整體營造環境遭受疫情、原物料及人力短缺衝擊，但本案團隊仍努力克服大環境不佳之影響，全力攢趕工進，工作面重疊展開施作，目前如期於今年6月達成整體1樓板完成之里程碑，將持續責成港務處督促廠商趲趕工進，全力達成2024年取得使照之目標。
楊鎮浯強調，隨著「水頭港區S2~S3浮動碼頭增設工程」及「南碼頭區公共設施工程」水、陸2部分設施陸續完成，水頭港大型旅客服務中心上梁後將持續推展工進，確保如期完工，期待未來配合中央疫情控制政策，完工後積極與對岸廈門五通3期新碼頭展開復航作業與對接工作，也希望透過水頭港區整體發展，打造友善與永續的旅運環境，促進金門地區的觀光發展。
楊鎮浯指出，未來大型旅客服務中心佇立於水頭港新港區南岸，規畫為4層樓鋼構，總樓地板面積約3萬6000平方公尺，1樓規劃為入境層，3樓為出境層，實現完善的分流設計，內部空間寬敞明亮，將大幅提升航廈服務水準，並帶動地區相關產業發展。
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