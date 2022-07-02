楊鎮浯縣長在鋼梁簽名祈福，見證工程邁向下一個新里程。（李金生攝）

楊鎮浯縣長與行政院金馬服務中心執行長翁明志、交通部航港局副局長劉志鴻和永青營造曾國進董事長等人出席上梁典禮。（李金生攝）

水頭港大型旅客服務中心新建工程以「金門」閃亮未來為建築意象表現。（李金生攝）

楊鎮浯縣長等人登上新建浮動碼頭，聽取縣港務處長何佩舉的工進簡報。（李金生攝）

總工程預算28億840萬元的「金門水頭港大型旅客服務中心」新建工程截至今年6月30日，預定進度22.92％，實際進度23.99％，進度超前1.07％。楊鎮浯縣長今天主持岸間廊道鋼構上梁典禮，肯定施工團隊克服困難全力以赴，期待這座代表金門門面、台灣門戶，做為「小國門」的通關大樓，如期如質在2024年完工啟用。

水頭港大型旅客服務中心新建工程在2011年立案展開，歷經國際競圖解約和重新設計各1次，並先後流標10次，迄2018年底第11次才決標，由啟赫營造取得承攬權，並在同年11月中旬由前縣長陳福海主持開工典禮，原定2021年下半年完工啟用。

但2020年3月卻傳出啟赫營造因為周轉不靈，無法正常履約，業主金門縣港務處斷然終止雙方契約，7月重新開標又流標2次，迄11月底第3次才決標由永青營造公司獲選為最有利標廠商，12月28日繳納履約保證金，12月31日完成簽約，並在2021年3月復工，預定2024年1月竣工。

今日上午舉行岸間廊道上梁典禮，縣長楊鎮浯與出席的行政院金馬服務中心執行長翁明志、交通部航港局副局長劉志鴻、永青營造曾國進董事長及地方各界來賓焚香祝禱後，起升鋼樑定位，祈求結構穩固、工程平安順利。

楊鎮浯說明，目前整體營造環境遭受疫情、原物料及人力短缺衝擊，但本案團隊仍努力克服大環境不佳之影響，全力攢趕工進，工作面重疊展開施作，目前如期於今年6月達成整體1樓板完成之里程碑，將持續責成港務處督促廠商趲趕工進，全力達成2024年取得使照之目標。

楊鎮浯強調，隨著「水頭港區S2~S3浮動碼頭增設工程」及「南碼頭區公共設施工程」水、陸2部分設施陸續完成，水頭港大型旅客服務中心上梁後將持續推展工進，確保如期完工，期待未來配合中央疫情控制政策，完工後積極與對岸廈門五通3期新碼頭展開復航作業與對接工作，也希望透過水頭港區整體發展，打造友善與永續的旅運環境，促進金門地區的觀光發展。

楊鎮浯指出，未來大型旅客服務中心佇立於水頭港新港區南岸，規畫為4層樓鋼構，總樓地板面積約3萬6000平方公尺，1樓規劃為入境層，3樓為出境層，實現完善的分流設計，內部空間寬敞明亮，將大幅提升航廈服務水準，並帶動地區相關產業發展。