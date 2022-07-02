台南國際芒果節今天熱鬧登場。（曹婷婷攝）

台南國際芒果節今天熱鬧登場。（曹婷婷攝）

2022台南國際芒果節今天開幕，今年芒果因1到3月間開花結果期遇下雨，導致產量大減，農糧署署長胡忠一表示，去年芒果外銷7125公噸，今年統計至昨天（7月1日）出口1882公噸，比去年同期減少55％。台南市長黃偉哲說，今年產量雖少，有人說台南芒果哪還有得賣？「但只要大家想吃，我們一定幫大家準備。」他說，今年芒果外銷打開紐西蘭通路，銷售1萬多公斤，期望將來也能打開澳洲通路。

胡忠一說，芒果產量雖減少，但無論如何一定會穩住國際市場。他說，去年出口芒果以香港最多，占44％，其次為大陸市場，有29％，然後是日本、韓國分別占12％。今年外銷1182公噸當中，香港1114公噸，占54％，其次為日本394公噸，占21％，再來是韓國374公噸，至於出口大陸僅50公噸，他說，從去年29％降到5％，「大陸去年一下禁鳳梨、一下禁釋迦，大家被嚇到了。」

由於傳出銷至澳門的芒果遭檢出新冠病毒，胡忠一也說，「很奇怪」，他說，到昨天為止，台灣出口澳門芒果僅1051公斤，目前3間外銷貿易商都已經拿到錢，也沒人被告知芒果有問題，他說，驗到有問題的芒果應是從香港過去的，但到底哪裡有病毒，我們也不知道，這點真的很奇怪。

他強調，政府會跟人民團體、外銷業者團結起來，政府跟農事單位、農友一起合作，提升農特產品質、做好田間管理，大家一起顧好農特產品的優良品質，提供國人及外銷通路安心、安全的優質農產品。

黃偉哲說，今年芒果外銷到紐西蘭，台灣吃紐西蘭的奇異果，紐西蘭吃台灣的芒果，兩果交流成為兩國交流；台灣也喝澳洲紅酒，希望澳洲也可以喝台灣芒果啤酒，互動更密切。他說，建立外銷管道，就是要讓更多國際友人知道優質台南芒果，也歡迎更多國際友人在7到9月芒果產季，來台南品嘗優質芒果。