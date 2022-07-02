空軍救護隊的UH-60M黑鷹直升機。（取自中華民國空軍臉書）

空軍救護隊自民國39年成立迄今，以海鷗部隊聞名於社會，負責執行失事機及遇難船艦搜救、傷患運送、災民搶救、沿海巡邏、高山離島運補等各項任務為主，近年來均以S-70C型直升機為救護主力機型，未曾有過空中射擊的實彈操演。

不過，2018年空軍救護隊接收陸軍移撥的15架UH-60M黑鷹直升機，機上即配有M240通用機槍，也傳出陸軍代為訓練直升機射擊任務。

根據《自由時報》今引述空軍人士說法，空軍救護隊於6月27至28兩天，在澎湖石礁靶場進行了一次直升機空用武器實彈射擊演練，亦即以2架空軍黑鷹直升機編隊演練，一架負責模擬搜救，另一架負責滯空射擊掩護，射擊所使用的武器就是陸軍移撥的M240通用機槍。

作為救護用的黑鷹直升機，在伊拉克戰場上曾為美軍救回許多在戰場上負傷的美國大兵，當時在直升機上即配有機槍和機槍手以及醫療設備。出任務時可低空穿越伊拉克戰場，飛抵目的地，載回負傷士兵，同時可在直升機上進行簡易的醫療行為，為美軍立下不少救護戰功。

此張照片是陸軍的UH-60M黑鷹直升機作戰士以M240通用機槍掃蕩敵軍地面目標。（取自中華民國陸軍臉書）

此張照片是陸軍的UH-60M黑鷹直升機作戰士進行射擊演練。（青年日報提供）

中華民國的空軍救護隊又稱海鷗部隊，民國39年，於嘉義成立直升機分隊，43年7月1日配合軍事需要，擴編為空軍救護中隊。72年8月1日更改部隊番號為空軍救護隊。自成立以來曾使用機種為 C-47、PBY、HU-16水陸兩用機；H-5、H-13、H-19、HH-1H直升機，75年6月全面換裝S-70C型直升機、87年5月增購S-70C-6型直升機，續增購3架EC-225型機（超級美洲獅）於100年11月25日交付本部隊，並於101年7月10日成軍續執行各項演訓任務。

另外陸軍移撥15架UH-60M黑鷹直升機給空軍，但1架於2020年1月2日不幸墜毀於新北市烏來山區。