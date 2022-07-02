大陸工信部上月29日宣佈取消通信大數據行程卡的「星號」標記，但連日來，有大陸多地網友指稱，雖然沒有「星號」，但多個地方也紛紛採取替代方案。

針對網友回饋的資訊，根據《健康時報》逐一進行核實，多地疑似採取替代方案的城市，或者取消相關文章，或者當地政府克服反饋可以申訴或表示暫時沒有實際影響。

例如「西安發佈」微信公眾號6月29日就發佈了陝西一碼通的新變化文章，表示將用旅居史標籤的顏色進行分類。1日致電陝西12345服務熱線，工作人員表示，目前該標籤暫時對出行無影響，還是按照統一的疫情防控政策執行，目前北京低風險地區進西安提供48小時核酸及完成3天兩檢即可。

隨後「西安發佈」微信公眾號已經刪除此前推送的陝西一碼通變化的相關文章。

之後詢問杭州市疾控中心，當地工作人員表示，這在工信部取消星號之前就存在。之前杭州實行「四碼一屏」系統升級時，如果涉及中高風險地區，就會有感嘆號。目前也有用戶反映「感嘆號」對出行的影響，如果未涉及中高風險地區被賦「紅色感嘆號」，可以向系統申訴核實。

此外，現四川的天府健康通「多碼一屏」也有顏色標籤。根據成都12345熱線工作人員說明，此碼對出行暫無影響，還是要結合疫情防控的政策來看。