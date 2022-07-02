台北市社會局委託經營管理的福利機構，應依房地出租租金計收權利金，但市議員李慶元踢爆，社會局計算權利金有瑕疵，有社福機構一年少收900多萬，20年來市庫短收金額達到上億元。審計部台北市審計處全面調查發現，社會局權利金計算方法不一致，已要求檢討。

社會局委託民間經營管理，應依《台北市市有財產委託經營管理自治條例》計收權利金，李慶元說，自2020發現有福利機構權利金短收，至今仍未改善。

李慶元表示，有機構一年短收900多萬，隨著公告地價不段調漲，可收取的地租愈來愈高，3年來欠2200多萬，但事實上，20多年都是如此，短收的不只2200多萬，市庫短收的金額是上億元。

審計處長王挺龍指出，議員所指的案例，了解後發現只計算地上物的房租租金，土地地租部分沒計算，每個月短少的租金約80萬，社會局認事用法上有疏漏，也請社會局做責任檢討。

王挺龍表示，除了該個案，已針對社會局所有委外經營的福利機構，進行全面性專案調查，調查發現確實有一些福利機構，計算權利金跟回饋金時算法不一致，目前還沒有結案，會繼續追蹤處理。

社會局長周榆修說明，由於經營單位不願意協商議約，明年合約到期，將不再續約，今年會用新的計算方式重新招標；針對過去的簽約方式，審計處也要求追究責任，會依府內程序來究責。

社會局補充，現正委託進行財務分析評估委託研究，建構公辦民營老人福利機構收費標準、權利金及回饋金計算方式的常模，作為之後委託經營管理案件的依循，盼制定合理的收費標準，兼顧政府收入，並吸引廠商投標。