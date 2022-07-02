基隆市交通處為減少酒駕肇事，持續推動「酒後代駕服務」。除原有的服務車隊外，基隆市的大象計程車隊及祥發衛星聯合大車隊，也自即日起提供代駕服務。車隊的代駕駕駛人皆具有職業駕照、駕駛經歷，並具有良民證與無肇事紀錄等，代駕之收費標準皆為跳表費率之3倍金額，民眾可多加利用。

基隆市交通處長蘇先知指出，酒駕新法於今年3月31日正式上路，修法加重處罰，包括酒駕累犯紀錄由5年延長至10年，並加重罰鍰、吊銷駕照，公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實，而且「同車乘客」罰鍰提高為6000元至1萬5000元等規定。

基隆市政府除執行酒駕取締外，亦持續宣導「酒後不開車」，並提供酒後代駕海報供店家張貼，同時不定期實地針對店家輔導及宣導，請店家提醒有飲酒的消費者，主動告知「酒後不開車、酒後找代駕平安送到家、找代駕保平安」提醒交通安全的重要；另消費者有需要時，店家亦主動提供代駕的服務電話。

以往基隆民眾需要代駕服務時，多半得與到場的計程車司機「喊價」，視路程的遠近，而有不同的標準。但在這兩間車隊加入後，代駕的收費標準統一為跳表費率之3倍金額，考量提供服務的計程車行除協助將民眾愛車開回家外，還要派出另一部車輛隨行，這樣的訂價標準顯然較為合理。

基隆市交通局再度提醒，基隆民眾若需要找代駕服務，可以撥打大象車隊02-24236666，祥發車隊02-24632288電話，讓民眾能夠盡興與親友聚會後，平安地回家。