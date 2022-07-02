警政署前署長陳家欽前天退休，卻在卸任前接受綠媒專訪，坦言內政部長徐國勇介入警察人事，對此徐國勇則回應，「權力是我的，我在喬我的人事」。外界好奇，新北市長侯友宜過去擔任警政署長時，是否有受到上級干預。他表示，警察一定要有完整的人事升遷制度，保有升遷的完整性，才能夠團聚警察的向心力。

侯友宜說，警察是人民的警察，更是國家的警察，警察一定要有完整的察人事升遷制度，保有升遷的完整性，才能夠團聚警察的向心力，也能讓警察行政中立的執法，捍衛人民的安全，與基層的人同甘共苦，同心齊力好好把治安做好。