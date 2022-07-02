警方在嫌犯身上查獲10萬元現金贓款及手機等證物。（警方提供）

新北市新莊警分局日前逮補2名詐騙集團成員，他們利用新竹1位蔡姓阿嬤心切的心情，冒充其女兒身份告知需要金援，讓她連續3天匯款共70萬元，警方循線在桃園蘆竹埋伏，成功逮補49歲的胡姓女子及26歲的胡姓男子，並起出詐騙贓款10萬元，後續依詐欺罪嫌移送。

新莊警方表示，日前警方鎖定某個曾在轄內犯案的詐騙集團，發現他們其中一個提領熱點位於桃園市蘆竹區，因此上周三（22日）前往埋伏，果然等到擔任提領車手的胡姓女子前去郵局ATM提領10萬元現金，隨後又到附近將款項交付給胡姓男子，警方見時機時程後，立刻上前逮人。

警方調查後發現，改款項為他們假冒新竹1位蔡姓阿嬤的女兒，並告知研究投資需要金援，讓被害人連續3天總共匯款70萬給這個假女兒，這次順利逮補2名嫌犯，也替被害人追回10萬元的損失，警方後續將繼續追查上游及其他贓款流向。

至於胡姓女子遭逮後，對於警方上前逮人，一度嚇到說不出話，後來她向警方供稱，因為有貸款需求，在網路上尋找貸款公司，但對方利用話術告知放款對象太多，需協助提領現金，便可成功貸款，卻因此誤入陷阱，淪為詐騙集團共犯，不僅錢沒借到，還要面臨法律刑責。

新莊警分局長林温柔提醒民眾，假借貸為近期詐騙案件中常見類型，許多民眾因此被當作詐騙集團工具，不但無法成功貸款，還成為詐騙車手，必須負擔刑責，民眾不論是在求職、借貸或投資，都要格外小心，要求提供金融存摺正本或影本、印章或是要求協助提款，就有可能是詐騙集團陷阱，不可不慎。