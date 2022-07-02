據統計，我國新冠肺炎確診人數已突破300萬人大關，確診的勞工除了可以領取勞工保險傷病給付外，依勞保條例規定，領取傷病給期間還可以免繳保費，若為投保在職業工會的勞工試算，並以7天居家照護期間試算，若為執行職務所致確診，除了最高可以領取9707元的職災傷病給付外，合計最高還可以免收768元職災保費。

據統計，今年截至6月19日為止，勞保局共收到5萬8919件勞保傷病給付，而依勞保條例規定，被保險人發生保險事故，於其請領傷病給付或住院醫療給付未能領取薪資或喪失收入期間，得免繳被保險人負擔部分保險費，勞動部勞動保險司司長陳美女說，近日發布函釋指出，傷病給付期間被保險人免繳的保費除了普通事故保費外也包括職災保費。

勞保局保費組組長吳品霏表示，若以現行居家照護7天的話，依勞保條例規定，保費可以免繳7天，並將在次月沖轉，就算勞工已經離職，也會要求投保單位應退回給被保險人。

若以職業工會會員試算，現行普通事故保費最高投保級距4萬5800元試算，7天的普通給付自行負擔保費為673元，若是最高職災保費投保級距7萬2800元、職災費率0.93％試算，7天自行負擔為95元，若為因執行職務所致確診最高可領9707元的職災傷病給付外，還可免繳768元的保費。

勞保局提醒，如果被保險人請領傷病給付期間未獲免計保險費，或因資料不實而有多免計保險費情事時，一旦資料有所更正，其應追溯免計或收回保險費，勞保局於計算次月份保險費時一併結算更正。