遭「翁達瑞」質疑學術不倫 柯志恩7點聲明回擊：不排除提告求償千萬 @中時新聞網 ​

國民黨周三徵召黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，綠營側翼即接連攻擊柯在美房產與學歷。國民黨文傳會副主委林家興今批評，綠營如此造謠抹黑，敗壞選風莫此為甚，更嚴重傷害台灣民主，難道不造謠、不丟泥巴，綠營就不會選舉了嗎？

林家興表示，若綠營相關側翼持續無端攻擊抹黑，為捍衛個人名譽與民眾權益，絕對會依選罷法及相關法律逕行提告，遏制如此敗壞公共討論的選戰歪風，更要讓這些破壞台灣民主的蠹蟲無所遁形。

國民黨指出，中常會6月29日徵召柯志恩選高雄市長，隔天就發生綠營側翼利用政府公開資訊，刻意曲解、抹黑柯及其家人；昨天又再由化名「翁達瑞」匿名粉專，胡亂拼湊資訊，以「學術不倫」的低俗字眼抹黑、攻擊柯。

林家興點名，陳姓台籍教授的「翁達瑞」匿名粉專劣跡斑斑，早前自稱「旅美教授」發表「儻論」指點他人學術成就，實際上卻屢用抹黑造謠不實手法攻擊各在野黨從政民代，甚至也被告上法院。

林家興批評，該陳姓台籍教授以「翁達瑞」之名到處質疑別人學術成就，卻從不曾公開自己本名、在哪任教、提出自己的論文讓外界檢視，是綠營網路學術打手，毫無公信力可言。

林家興表示，翁達瑞等綠營側翼在網路上匿名以胡亂拼湊的不實資訊攻擊、抹黑他人，不僅傷害公共討論氛圍，敗壞選風，更嚴重打擊台灣民主深化，難道這就是綠營選戰風格？