有些人天生就需要愛，若是少了伴侶的關心，他們就會找不到生活的重心。占星師海伊斯（Maria Hayes）及阿爾塔（Alice Alta）近日在網站《Best Life》分享6個最黏人的星座，他們非常害怕孤獨，需要其他人的關心，不僅經常黏在伴侶身邊，對待家人也是如此，有時因依賴性過高，讓身旁的親友感覺壓力大。

第6名、天秤座

天秤座喜歡透過伴侶來定義自己，對於他們而言，伴侶的存在非常重要，因此假若對方想分手，他們甚至會付出一切挽回，就算在感情裡受委屈也無所謂，他們不只喜歡黏另一半，對於朋友也是如此，這也使他們的社交圈非常廣，因為與人接觸是他們生活的重心。

第5名、天蠍座

天蠍座對於感情的態度就像是「瘋狂的颶風」，喜歡上一個人的時候，他們會想24小時與對方待在一起，交往初期處於熱戀時，伴侶可能還會非常享受，但時間久了，就會覺得很困擾，天蠍座甚至是無時無刻都想知道愛人的行蹤，也讓人不禁感到壓力。

第4名、處女座

處女座被視為「12星座最需幫助的人之一」，因為他們對愛極度渴望，這種情緒來自不安全感，一旦交往了，處女座就會對伴侶非常貼心，甚至會把對方照顧得無微不至，不過他們同時也是絕佳的傾聽者，伴侶若被黏到喘不過氣時，其實可以進行溝通，他們會適時的保持距離，給對方一些空間。

第3名、獅子座

獅子座個性強勢，一旦談了戀愛，他們就希望伴侶把目光全放在自己的身上，這會讓他們更有自信，因此在與愛人相處時，他們就會顯得有些黏人，主要是因為他們想在愛中獲得力量，不過一旦伴侶給予他們想要的關注後，獅子座就會冷靜下來，依賴性就不會如此強烈了。

第2名、金牛座

金牛座個性固執又保守，很難認識新朋友，因此一旦交往了，他們就會把生活重心放在伴侶身上，有時過於黏人，甚至會讓對方感到窒息，不過金牛座會隱藏這種依賴感，甚至會將此轉化成床事，對於他們而言，性愛是他們的愛情語言。

第1名、巨蟹座

巨蟹座依戀程度是12星座冠軍，由於他們的家庭意識強烈，所以非常渴望婚姻，有時與伴侶約會僅第一次，他們可能就會開始幻想兩人婚禮，就算與愛人分手，他們也不太會丟掉前任的東西，因為巨蟹座非常念舊，這種高依賴感還可能變成佔有慾，讓伴侶產生壓力，建議巨蟹座應學會自我調節，把生活重心放在自己身上，思想成熟才能遇到更好的人。